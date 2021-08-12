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Esenyurt'ta yıllardır devam devam eden minibüsçülerin güzergah sorunu çözüldü - Son Dakika

Esenyurt'ta yıllardır devam devam eden minibüsçülerin güzergah sorunu çözüldü

12.08.2021 22:45

- Esenyurt'ta yıllardır devam devam eden minibüsçülerin güzergah sorunu çözüldü -7 yıllık anlaşmazlık başkan Bozkurt'un çabaları ile sona erdi Esenyurt'taki minibüs kooperatifleri arasında süren ve yıllardır çözülemeyen güzergah sorunu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un...

- Esenyurt'ta yıllardır devam devam eden minibüsçülerin güzergah sorunu çözüldü

-7 yıllık anlaşmazlık başkan Bozkurt'un çabaları ile sona erdi

İSTANBUL - Esenyurt'taki minibüs kooperatifleri arasında süren ve yıllardır çözülemeyen güzergah sorunu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un girişimleri ile çözüme kavuştu. Açılan yeni güzergahlar, hem minibüsçü esnafının hem de ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşların yüzünü güldürdü.

Esenyurt'ta faaliyet gösteren 113. No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi ve 266 No'lu Mavi Esenyurt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi arasında yaklaşık 7 yıldır devam eden anlaşmazlık, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un çabaları ile sona erdi. Göreve geldiği ilk günden itibaren ilçenin ulaşım sorununa çözüm bulmak için girişimlerde bulunan Başkan Bozkurt, bu kapsamda her iki kooperatif ile çeşitli toplantılar yapmıştı. Kooperatiflerin birleşmesinin vatandaşa ve esnafa büyük fayda sağlayacağını söyleyen Başkan Bozkurt, güzergah konusunda anlaşamayan minibüs esnafını önce bir masa etrafında buluşturdu, ardından da uzlaşmalarını sağladı. Yapılan görüşmelerin ardından iki kooperatifin, açılacak yeni iki güzergahta birlikte çalışmalarına karar verildi. Kararın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından da onaylanmasıyla Hürriyet Mahallesi-Cumhuriyet Mahallesi Metrobüs Durağı arasında ulaşım başladı. Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi-Beylikdüzü Metrobüs Durağı arasındaki hat ise güzergahtaki yol çalışmasının tamamlanmasının ardından hizmete açılacak. Sarı ve mavi minibüsler, nüfusun yoğun olduğu bu iki bölgede her gün 06.00 ila gece 23.30 saatleri arasında ulaşımı sağlıyor.

Güzergah sorununun çözüme kavuşması için gösterdiği çabadan dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür eden 113 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yücel Tanış, "Yeni gelişen yerlerde ulaşım sıkıntısı vardı. Vatandaşlar işine gidip gelemiyordu. Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi ve Kıraç Merkez'den metrobüse hiçbir ulaşım aracı yoktu. Güzergah konusunda anlaşamıyorduk, sonrasında diğer kooperatifle bir araya geldik. Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etmek istiyorum. Bizi bir araya getirerek, uzlaştırdı. Onun büyük çabalarıyla bu bölgedeki güzergahlarımızı aldık, Büyükşehir'de de onaylandı. Şu anda hem sarı hem de mavi dolmuşlar kardeş gibi ortaklaşa çalışıyor. Hem vatandaş bu konuda çok rahat hem de esnafın arasındaki sıkıntılar giderildi. Bu ilk adım. İkinci adım Belediye Başkanımızın da talebidir. Sıkıntılarımızın tamamen bitmesi için mavi arabalarla sarı arabaların birleşmesi lazım" dedi.

Başkan Bozkurt'un güzergah sorunuyla özellikle ilgilendiğini belirten 266 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şerafettin Yılmaz, "Daha önce de bir araya geliyorduk ama anlaşamıyorduk, çünkü her minibüsün bir durak bölgesi var. UKOME'de çok görüştük. Esenyurt'a Kemal Başkan'ın gelmesiyle beraber bu çalışmaya özen gösterildi. Başkan, özellikle 'Bu sorunu ben çözeceğim' dedi. Kendisine hem esnafım adına hem halkımız adına teşekkür ediyoruz. Gerçekten o dar vakit içerisinde zaman yaratarak, minibüsçülerle birçok toplantı yaptı ve bir sonuca vardık. Başkanımıza çabalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Biz de kendisini destekliyor ve seviyoruz"

Açılan hatların vatandaşlara faydalı olduğunu söyleyen minibüs esnafı Halil Kapazan, "Esenyurt Belediye Başkanı toplu ulaşımı destekliyor, her daim esnafın arkasında. Biz de kendisini destekliyor ve seviyoruz. Hizmetlerini takdir ediyoruz. Burayı kullanan vatandaşlar için de iyi oldu, bir adım atıldı. Bir araba onlardan bir araba bizden çalışıyor" ifadelerini kullandı. Minibüs esnafı Eyüp Kuş ise şöyle konuştu: "Sağ olsun Belediye Başkanımız toplantımıza katıldı. 'Siz esnaf olarak birleşin, ben gereken ne varsa yardımcı olacağım' dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir araya geldik, bizi birleştirdi. Burada insanlar taksi kullanmak zorunda kalıyordu, şimdi iki hat birleştik, dostça, kardeşçe çalışıyoruz."

Açılan yeni güzergah, vatandaşları da memnun etti. Daha önce metrobüse gidebilmek için çok zaman kaybettiklerine dikkati çeken Hayrettin Akın, "Çok sıkıntı çekiyorduk. 429 No'lu otobüslere binip komple Esenyurt'u dolaşıyorduk. Bu dolmuş çok iyi oldu, 5 dakikada metrobüse gidiyoruz" şeklinde konuştu. Ulaşım sıkıntılarının ortadan kalktığını belirten Ali Fırat Narin, "Bu hattan çok memnunuz. Belediye Başkanımıza ve kooperatife teşekkür ederiz. Önceden yaşadığımız sıkıntılar ortadan kalktı. Şu an ulaşımda bir sıkıntı yok, 4-5 dakikada bir dolmuş geliyor ve ulaşım sağlıyoruz" dedi. Erkan Aras ise "Memnunum. Bizim için de daha iyi oldu. Daha önce yukarıdan İETT'lere biniyorduk. Bu hat açıldıktan sonra baya kolayımıza geldi, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta yıllardır devam devam eden minibüsçülerin güzergah sorunu çözüldü
Esenyurt'ta yıllardır devam devam eden minibüsçülerin güzergah sorunu çözüldü
Esenyurt'ta yıllardır devam devam eden minibüsçülerin güzergah sorunu çözüldü
Esenyurt'ta yıllardır devam devam eden minibüsçülerin güzergah sorunu çözüldü

Kemal Deniz Bozkurt, Kooperatif, Esenyurt, Minibüs, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Esenyurt'ta yıllardır devam devam eden minibüsçülerin güzergah sorunu çözüldü - Son Dakika


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