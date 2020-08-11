ESENYURT'TA YİNE AYNI MANZARA: MİNİBÜSTE 40 KİŞİ
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Türkiye genelinde yapılan Koronavirüs denetimleri sırasında Esenyurt'ta yine benzer görüntüler ortaya çıktı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu
'nun talimatı ile Türkiye
genelinde yapılan Koronavirüs
denetimleri sırasında Esenyurt
'ta yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Esenyurt'ta durdurulan bir minibüsten 26'sı ayakta 40 kişi çıktı.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri bu sabah erken saatlerde üç ayrı noktada denetim yaptı. Ekipler 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bir minibüsü durdururken 14 koltuklu araç içerisinde 26 yolcunun ayakta yolculuk ettiğini belirledi. Araç sürücüsü, işe gitmek için bekleyenleri almaktan başka çare bulamadığını öne sürerken ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 900 TL para cezası kesti. Ayaktaki yolcular çaresiz kalırken, bir kadın yolcu "Fabrikadaki işime gidiyordum. Minibüs şoförü paramı da iade etmedi. Cebimde para da kalmadı. Şimdi ne yapacağım" diye yakındı.Durdurulan bir başka minibüs içinde de 10 yolcunun ayakta yolculuk ettiği belirlenirken, araç sürücüsü, kendisi ile röportaj yapmak isteyen gazetecilere bağırarak hakaret etti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 09:19
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA YİNE AYNI MANZARA: MİNİBÜSTE 40 KİŞİ - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek, Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti Son Dakika: AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı