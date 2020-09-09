Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta yine aynı manzara; Minibüste ayakta giden 21 yolcu çıktı - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle çocuğunu okula göndermek istemeyen veli ne yapacak? İşte detaylar

Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti