ESENYURT'TA YİNE AYNI MANZARA; MİNİBÜSTE AYAKTA GİDEN 21 YOLCU ÇIKTI - Son Dakika

ESENYURT'TA YİNE AYNI MANZARA; MİNİBÜSTE AYAKTA GİDEN 21 YOLCU ÇIKTI
ESENYURT'ta sabah saatlerinde yapılan minibüs denetiminde, 12 yolcu taşıması gereken minibüsten 33 kişi çıktı.
ESENYURT'ta sabah saatlerinde yapılan minibüs denetiminde, 12 yolcu taşıması gereken minibüsten 33 kişi çıktı. Ayakta giden 21 yolcu araçtan indirilirken, minibüsçüye ceza kesildi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde İstanbul'da denetim yaptı. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda da trafik polisleri denetim yaptı. Burada birçok minibüsün ayakta yolcu taşıdığı görülürken, bir minibüsten 12 yerine 33 yolcu çıktı. 21 yolcu araçtan indirildi. Ayakta yolcu alan sürücülere 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Durdurulan bir başka minibüste de 12 yolcu olması gerekirken 24 yolcu olduğu tespit edildi.
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