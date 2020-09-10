Esenyurt'ta yine aynı manzara; minibüsten ayakta giden 25 yolcu çıktı - Son Dakika

ESENYUR'ta sabah saatlerinde yapılan minibüs denetiminde, 12 yolcu taşıması gereken minibüsten 37 kişi çıktı. Ayakta giden 25 yolcu araçtan indirilirken, minibüsçüye ceza kesildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde İstanbul'da denetim yaptı. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda da trafik polisleri denetim yaptı. Burada birçok minibüsün ayakta yolcu taşıdığı görülürken, bir minibüsten 12 yerine 37 yolcu çıktı. 25 yolcu araçtan indirildi. Ayakta yolcu alan sürücülere 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Öte yandan Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde de yapılan denetimlerde, ayakta yolcu alan şoförlere para cezası kesildi.