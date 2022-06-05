Esenyurt'ta yoğun trafikte aracını geriye süren sürücü yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta aracını geriye doğru kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, 1 Haziran'da "Yoğun trafikte aracını ters yöne sürdü" başlığıyla yansıyan görüntülerde Doğan Araslı Bulvarı'nda trafiğin olağan akışına aykırı 40 KE 138 plakalı aracı geri geri kullanan sürücünün Abdullah E. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yakalanan Abdullah E. hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek, geri geri gitmek" suçundan 427 lira ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da 196 lira olmak üzere 623 lira idari para cezası uygulandı. Abdullah E'nin sürücü belgesi de sağlık şartlarını yerine getirene kadar geçici olarak iptal edildi.

Sürücü, hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'ndaki "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem yapılması için Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.