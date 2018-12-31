Esenyurt'ta yokuş aşağı kayan kamyon dehşet saçtı...O anlar kamerada

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu

Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek