Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Yokuş Aşağı Kayan Kamyon Dehşet Saçtı

Esenyurt'ta Yokuş Aşağı Kayan Kamyon Dehşet Saçtı

1 saat önce

Esenyurt'ta çalışır vaziyetteyken park edilen kamyon, yokuş aşağı kayarak dehşet saçtı.

Esenyurt'ta Yokuş Aşağı Kayan Kamyon Dehşet Saçtı, System.String[]
Esenyurt'ta çalışır vaziyetteyken park edilen kamyon, yokuş aşağı kayarak dehşet saçtı. Kamyon şoförü baba ve oğlu, kamyonu durdurmak için peşinden koştu ancak bu sırada kamyonun altında kalan oğul Güven Biter, feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi'nde önceki gün saat 07.00 sıralarında yaşandı. Sürücü Tevfik Biter ve oğlu Güven Biter, kamyonu çalışır halde park ederek aşağı indi. Ancak kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Baba oğul kamyonun peşinden koşarak durdurmaya çalıştı. Bu sırada Güven Biter, kamyonu durdurmak için kapısını açmaya çalıştı ancak, kamyonun bir sitenin duvarına çarpmasıyla feci şekilde yaralanarak kaldırıma düştü. Kaymaya devam eden kamyon Güven Biter'in üzerinden geçti. Baba Tevfik Biter, oğlunu kurtarmaya çalışsa da çabaları yetmedi.

Kazada ağır yaralanan Güven Biter babasının ve çevredekilerin yardımıyla önce özel bir hastaneye kaldırıldı, ardından da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Biter, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Hürriyet, Cumhuriyet Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa
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