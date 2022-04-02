Yokuşu çıktığı sırada hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Türk futbolu bunu da gördü! Dünyaya rezil olacağımız kararı tribünden inerek engellediler

Motorinden sonra bir indirim de benzine! İşte il il yeni fiyatlar

Yokuş çıktığı esnada bir anda durup kaymaya başlayan kamyon, mahalle halkını korkuttu. Arkasında bir ton yük olan kamyon sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kamyon devrildi. Kaza sonucu sürücü kolundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü, hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.