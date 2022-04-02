Yokuşu çıktığı sırada hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Yokuşu çıktığı sırada hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi! O anlar kameraya yansıdı

02.04.2022 08:41

Esenyurt'ta yokuşu çıktığı sırada durup, bir anda geri geri kaymayan başlayan kamyon büyük panik yarattı. Sürücü kamyonun direksiyon hakimiyetini de kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan o korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yokuş çıktığı esnada bir anda durup kaymaya başlayan kamyon, mahalle halkını korkuttu. Arkasında bir ton yük olan kamyon sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kamyon devrildi. Kaza sonucu sürücü kolundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yokuşu çıktığı sırada hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi! O anlar kameraya yansıdı

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü, hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Esenyurt, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yokuşu çıktığı sırada hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yokuşu çıktığı sırada hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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