Yokuş çıktığı esnada bir anda durup kaymaya başlayan kamyon, mahalle halkını korkuttu. Arkasında bir ton yük olan kamyon sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kamyon devrildi. Kaza sonucu sürücü kolundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü, hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Yokuşu çıktığı sırada hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika