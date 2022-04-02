Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada

02.04.2022 08:51
Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada

ESENYURT'ta, yokuşu çıktığı sırada durup, daha sonra da geri geri kaymayan başlayan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini de kaybetmesi sonucu devrildi.

ESENYURT'ta, yokuşu çıktığı sırada durup, daha sonra da geri geri kaymayan başlayan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini de kaybetmesi sonucu devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1555. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuşu çıktığı sırada bir anda duran 34 YZP 70 plakalı kamyon, bir anda geriye doğru gelmeye başladı. Sürücüsünün de direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, devrildi. Kaza sonucu sürücü kolundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü, hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.


Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada
Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada
Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada
Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada
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ESENYURT'TA YOKUŞTA KAYAN KAMYONET DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA ESENYURT'TA YOKUŞTA KAYAN KAMYONET DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA Son Dakika | İki aracın çarpıştığı kaza sonrası vatandaş isyan etti: 'Burada her hafta kaza oluyor' Son Dakika | İki aracın çarpıştığı kaza sonrası vatandaş isyan etti: 'Burada her hafta kaza oluyor' Defalarca takla atan lüks cip hurdaya döndü: 2 yaralı Defalarca takla atan lüks cip hurdaya döndü: 2 yaralı

Esenyurt, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada - Son Dakika
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