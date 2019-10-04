Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yol çalışması sırasında göçük
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Esenyurt'ta yol çalışması sırasında göçük

2 saat önce

Esenyurt'ta yol çalışması sırasında meydana gelen göçte bir işçi yaralandı.

Esenyurt'ta yol çalışması sırasında göçük, System.String[]

Esenyurt'ta yol çalışması sırasında meydana gelen göçte bir işçi yaralandı.

Merkez Mahallesi 1211. Sokak'ta yol çalışması sırasında toprak kaydı. Bir işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Göçük altında kalan işçi Emrah Aksu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Şenol Özler, yol yapım çalışması sırasında şiddetli bir ses duyduktan sonra bir kişinin boynuna kadar toprak altında kaldığını gördüğünü belirterek, işçinin itfaiye ekiplerince göçükten kurtarıldığını söyledi.

Esenyurt, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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