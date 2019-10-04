Esenyurt'ta yol çalışması sırasında göçük
17 dakika önce
Esenyurt'ta yol çalışması sırasında göçükİSTANBUL - Esenyurt'ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta yol çalışması sırasında göçük
İSTANBUL - Esenyurt'ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir kişi toprak altında kalırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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