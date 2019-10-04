Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yol çalışması sırasında göçük
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Esenyurt'ta yol çalışması sırasında göçük

17 dakika önce

Esenyurt'ta yol çalışması sırasında göçükİSTANBUL - Esenyurt'ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Esenyurt'ta yol çalışması sırasında göçük

İSTANBUL - Esenyurt'ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir kişi toprak altında kalırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta yol çalışması sırasında göçük

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de feci kaza! Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 23:02:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yol çalışması sırasında göçük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]