Esenyurt'ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
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Esenyurt'ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:19 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir kişi toprak altında kalırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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