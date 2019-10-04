Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
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Esenyurt'ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

44 dakika önce

Esenyurt'ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Esenyurt'ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi., System.String[]

Esenyurt'ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir kişi toprak altında kalırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:19 Kaynak: İHA
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