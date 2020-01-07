Esenyurt'ta yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı

6 saat önce

Esenyurt'ta inşaat alanı kenarında bulunan bir yolda çökme meydana geldi.

Esenyurt'ta inşaat alanı kenarında bulunan bir yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle cadde trafiğe kapanırken, yaklaşık 10 metrelik bir çukur oluştu.

Olay, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatın istinat duvarı kenarında bulunan yolda yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Olay, vatandaşlar tarafından belediye yetkililerine bildirildi. Çökme nedeniyle caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Yolda oluşan yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukur vatandaşları korkuttu. Çöken alanın çevresinde ekipler önlem aldı.

(İHA)

Esenyurt'ta yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı

Zafer Mahallesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

16 yaşındaki genç, çocuk odasında televizyon izlerken bir anda kanlar içerisinde kaldı
İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika Haberleri
18:37 ŞİŞLİ'DE REKLAM PANOSUNDAN KOPAN PARÇA KAFASINA DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
18:36 Spor mhk başkanı alp ilk yarıda futboldan çok hakem ve var konuşuldu - Son Dakika
18:36 Spor nihat özdemir'den hakemlere destek - Son Dakika
18:36 Bosnalı Sırplardan Ortodoks Noeli'nde provokasyon - Son Dakika
18:32 Kanala düşen yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
18:23 İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Son Dakika
15:57 Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 18:41:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]