Esenyurt'ta yol kapatıp drift yapan şahsa ceza yağdı - Son Dakika
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Esenyurt'ta yol kapatıp drift yapan şahsa ceza yağdı

03.03.2022 22:44

Esenyurt'ta yol kapatıp drift yapan şahsa ceza yağdı Asker eğlencesinde yol kapatıp drif yapan şahsa 9 bin 125 TL para cezası Esenyurt'ta asker eğlencesi için yol kapatıp drift yapan şahsa ceza yağdı.

Esenyurt'ta yol kapatıp drift yapan şahsa ceza yağdı

Asker eğlencesinde yol kapatıp drif yapan şahsa 9 bin 125 TL para cezası

İSTANBUL - Esenyurt'ta asker eğlencesi için yol kapatıp drift yapan şahsa ceza yağdı. Trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle geçici olarak ehliyetine el koyulan trafik magandası, drift yapması nedeniyle de 9 bin 125 TL'de para cezası adlı.

Asker eğlencesi için 27.02.2022 günü Esenyurt meydan alt geçidini kapatan trafik magandası, drift yaparak trafiği tehlikeye atmıştı. Konu ile ilgili çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemelerde 58 BE 099 plakalı aracı kullanan şahsın Eren D. Olduğunu tespit etti. Bir zorunluluğu olmadan drift yaptığı gerekçesi ile Eren D.'ye 9 bin 125 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu. Trafiği tehlikeye attığı nedeniyle de Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Esenyurt'ta yol kapatıp drift yapan şahsa ceza yağdı
Esenyurt'ta yol kapatıp drift yapan şahsa ceza yağdı
Esenyurt'ta yol kapatıp drift yapan şahsa ceza yağdı

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Para Cezası, Türk Lirası, Esenyurt, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta yol kapatıp drift yapan şahsa ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yol kapatıp drift yapan şahsa ceza yağdı - Son Dakika
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