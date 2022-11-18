ESENYURT'TA YOL ORTASINDA KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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ESENYURT'TA YOL ORTASINDA KAVGA KAMERADA

18.11.2022 11:25

ESENYURT'ta bir kişi yol ortasında darbedildi.

ESENYURT'ta bir kişi yol ortasında darbedildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğan Araslı Bulvarı'nda dün gece saatlerinde bir grup genç, bir kişiyi bilinmeyen bir nedenle yol ortasında darbetti. Grup, yerde yatan adamı dakikalarca tekmeledi. Çevredekilerin yanlarına doğru geldiğini gören gençler olay yerinden hızla ayrıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Öte yandan yaşananalar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ESENYURT'TA YOL ORTASINDA KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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