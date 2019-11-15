Esenyurt'ta yol ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Esenyurt'ta cadde üzerinde yürüyen 2 kişi kimliği öğrenilemeyen 2 zanlının silahlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken şüpheliler ise kısa süre içerisinde gözaltına alındı.



Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir büfeden alışveriş yaptıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kişi, kimliği belirsiz iki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan şahıslar kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 2 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Öte yandan şahısların kaçarken yol kenarına attığı çantada silah ele geçirildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL