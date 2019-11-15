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Esenyurt'ta yol ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

6 saat önce

Esenyurt'ta yol ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi gözaltına alındıİSTANBUL - Esenyurt'ta cadde üzerinde yürüyen 2 kişi kimliği öğrenilemeyen 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Esenyurt'ta yol ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta cadde üzerinde yürüyen 2 kişi kimliği öğrenilemeyen 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kısa süre içerisinde gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir büfeden alışveriş yaptıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kişi, kimliği belirsiz iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan şahıslar kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise ara sokaklara girerek kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şahısların kaçarken, yol kenarına attığı çantada silah ele geçirildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta yol ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:24 Kaynak: İHA
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