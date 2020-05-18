Esenyurt'ta

Olaydan sonra firar eden Yiğit D. 14 Mayıs'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim oldu.

İddiaya göre, tartışmanın devamında Karamemiş, Yiğit D'nin kullandığı aracın önünü keserek yanındaki silahla havaya ateş etmesi üzerine Yiğit D. Karamemiş'i tabancayla vurdu. Karamemiş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs 00.30 sıralarında Turgut Özal Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde trafikte seyir halindeyken Yiğit D. (21) ile Onur Karamemiş yol verme nedeniyle tartıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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