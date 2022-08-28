Koza Mahallesi'nde, bir otelin önünde 26 Ağustos Cuma günü saat 18.00 sıralarında iki otomobil sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma büyüyünce, araçtan inen bir kişi, 34 ZG 4997 plakalı araba içindeki yabancı uyruklu iki kişiyi silahla bacaklarından vurdu. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırdı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Koza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA YOL VERME KAVGASINDA 2 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI - Son Dakika

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