ESENYURT'TA YOL VERME KAVGASINDA 2 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ESENYURT'TA YOL VERME KAVGASINDA 2 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

28.08.2022 16:29
ESENYURT'TA YOL VERME KAVGASINDA 2 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

ESENYURT'ta yol verme kavgasında otomobilin içindekilere, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

ESENYURT'ta yol verme kavgasında otomobilin içindekilere, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iki kişi yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

Koza Mahallesi'nde, bir otelin önünde 26 Ağustos Cuma günü saat 18.00 sıralarında iki otomobil sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma büyüyünce, araçtan inen bir kişi, 34 ZG 4997 plakalı araba içindeki yabancı uyruklu iki kişiyi silahla bacaklarından vurdu. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırdı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Esenyurt'ta yol verme tartışmasında 2 kişi silahla yaralandı Esenyurt'ta yol verme tartışmasında 2 kişi silahla yaralandı
Kaynak: DHA

Koza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA YOL VERME KAVGASINDA 2 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:24 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Attila Szalai çok kazandıracak
15:49 Sarhoş olup olmadığını belirleyen teste uymayan kadın ABD polisini tiye aldı
15:22 Taliban'ın ilk kez düzenlediği film festivalinde seyircilerin arasında yalnızca bir kadının bulunması dikkat çekti
14:52 Deniz Akkaya ile Gülşen'in avukatı Emre Emek, sosyal medyada birbirine girdi
14:32 Esnaf ziyaretine çıkan CHP'li vekil Çakırözer bamyanın fiyatını duyunca şok oldu: Geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL
14:31 Terör örgütü PKK'nın talimatıyla ormanları cayır cayır yakacaktı! Emniyetin çalışmasıyla Antalya'da yakalandı
14:30 CHP Şırnak İl Başkanı, kendisinden 35 yaş küçük olan dini nikahlı eşini mihr tartışması nedeniyle feci şekilde darp ettiği iddiasıyla gözaltında
14:17 Rusya dediğini yaptı! ABD yapımı HIMARS'ları ve Ukrayna'daki dev mühimmat deposunu imha ettiler
13:54 Eğitim için ABD'de bulunan Hollandalı üç komando, kaldıkları otelin önünde silahla vuruldu
13:48 Kocaeli'de damadın cinayetten saatler önce nikah tazelediği görüntüler ortaya çıktı: Çocuklarımın evde olmasına rağmen eşim eve erkek alıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 16:32:07. #1.11#
SON DAKİKA: ESENYURT'TA YOL VERME KAVGASINDA 2 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement