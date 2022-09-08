Yol kavgası büyüdü, mermiler havada uçuştu: 2 yaralı - Son Dakika
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Yol kavgası büyüdü, mermiler havada uçuştu: 2 yaralı

08.09.2022 09:40
Yol kavgası büyüdü, mermiler havada uçuştu: 2 yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda yol verme kavgasında sinirlenen bir şahıs mermi yağdırdı. Araçtan inen öfkeli şahsın 2 kişiyi vurduğu anlar çevrede bulunan diğer vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'un Balıkyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda trafikte ilerleyen iki araç, birbirlerine yol vermeden ilerlemek istedi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslardan biri, diğer tarafa küfür ederek yoluna devam etti. Bu duruma sinirlenen diğer araçtaki şahıs silahına davranarak, diğer aracı kovalamaya başladı. Silahı eline alan şahsın yanındaki arkadaşı engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki silahla defalarca ateş etti. Mermi yağmurunda 2 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası şahıs kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan sıcak anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yol kavgası büyüdü, mermiler havada uçuştu: 2 yaralı
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Kaynak: İHA

Esenyurt, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol kavgası büyüdü, mermiler havada uçuştu: 2 yaralı - Son Dakika

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