Esenyurt'ta Yol Verme Tartışması Kanlı Bıçaklı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Esenyurt'ta Yol Verme Tartışması Kanlı Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

20.07.2023 11:16

Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsüne yol veren genç, arkasındaki araç sürücüsünün tepkisiyle karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, öfkeli sürücü bıçakla saldırarak genci ağır şekilde yaraladı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç kurtarılamadı. Olay anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta motosiklet sürücüsüne yol veren Burak İşler'e, arkasındaki araç sürücüsü "Trafik var, neden yol veriyorsun" diyerek tepki gösterdi. Kısa sürede kavgaya dönen olayda öfkeli sürücü, bıçakla saldırdığı genci ağır şekilde yaraladı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan İşler'in koşarak karşıya geçtiği ve yere yığıldığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Burak İşler isimli bir genç, trafikte ilerlerken bir motosiklet sürücüsüne yol verdi. İşler'in kullandığı aracın arkasında ilerleyen Kenan K. isimli bir sürücü ise "Trafik var, neden yol veriyorsun" diyerek duruma tepki gösterdi. İkili arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönerken, Kenan K. isimli şahıs İşler'i bıçakladı. Ağır şekilde yaralanan genç, koşarak olay yerinden uzaklaşmak istese de yolun karşısında kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı genci olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırsa da tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Genç sürücüsün koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı ve ardından kanlar içerisinde yere yığıldığı anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Yol Verme Tartışması Kanlı Bıçaklı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Yol Verme Tartışması Kanlı Bıçaklı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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