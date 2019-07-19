Son Dakika Haberleri: ESENYURT'TA YOL VERME TARTIŞMASINDA İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ
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ESENYURT'TA YOL VERME TARTIŞMASINDA İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

1 saat önce

ESENYURT'ta, yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

ESENYURT'TA YOL VERME TARTIŞMASINDA İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ, System.String[]
ESENYURT'ta, yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kalabalık iki grubun kavgasını polis güçlükçe ayırdı.
Olay, Selahaddin Eyyübi Mahallesi 1519 Sokak üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 29 AJ 566 plakalı otomobilin sürücüsü ile 34 JZ 0605 plakalı otomobilin sürücüsü arasından yol verme meselesinden tartışma çıktı. Sürücülerin birbirlerine küfür etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınları da dahil olunca kavga bir anda büyüdü. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine zırhlı araçla ekipler de geldi. Polis kavgayı güçlükle ayırdı. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Kask kamerasından kavga anı
-Polisin kavgayı ayırması
-Detaylar



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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:43 Kaynak: DHA
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