Esenyurt'ta yolcu alma kavgasına karışan 5 taksici adliyeye sevk edildi - Son Dakika

ESENYURT'ta başka bir ilçeden gelerek yolcu alan taksici ile site içindeki taksi durağındaki şoförler arasında yaşanan sopalı bıçaklı kavgada 5 taksici gözaltına alındı.

Dün saat 14.40 sıralarında Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde meydana gelen olayda, Bağcılar'dan gelen Y.E.Ş. isimli taksi şoförü, site önünden yolcu almak istedi. Site içindeki taksiciler duruma sinirlenince taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu taksici Y.E.Ş. darbedilip bacağından bıçaklandı. Yaralı taksici hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olay yerine sevk edilmesinin ardından bıçakla yaralama şüphelisi G.Ç ve sopa kullanan C.G.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Kıraç Polis Merkezi'nde sorguları tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Olaya karışan 5 taksiciye toplamda bin 80 lira para cezası uygulanırken, 2 taksi de yediemin otoparkına çekildi.