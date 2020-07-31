Esenyurt'ta yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı - Son Dakika

ESENYURT'ta bir yolcu minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Ailesiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan bir baba da kaza da yaralanırken, küçük kızı yaralı babasının başında uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza öğle saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşağa giren yolcu minibüsü diğer istikametten gelen otomobile çarptı. Minibüs içinde bulunan yolcular araç içinde savrularak kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde bulunan 4 kişi de yaralandı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan aileden de bir kişi de çarpışan araçlar nedeniyle yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BABASININ BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ Ailesiyle yolun karşısına geçtiği sırada çarpışan araçların çarptığı baba da yaralanırken, küçük kızı yaralı babasının başında uzun süre gözyaşı döktü. Büyük korku yaşayan küçük kız "Baba Baba" diyerek feryat etti. 112 ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Toplamda 5 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik bir süre dururken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Görgü tanıkları trafik ışıklarının yaklaşık 2 saattir yanmadığını söyleyerek, minibüsün otomobile çarptığını ve yaralananların olduğunu söyledi.