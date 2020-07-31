Esenyurt'ta yolcu minibüsü otomobile çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgilere kaza Esenyurt Pınar Mahallesi 'nde meydana geldi. Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta 34 M 5189 plakalı yolcu minibüsü 34 KF 772 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Minibüste de 5 yolcu kaza sırasında yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:24

Kaynak: İHA

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