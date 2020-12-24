Esenyurt'ta yolcular indirildikleri minibüse 'Başka minibüs yok' deyip geri bindi - Son Dakika

Esenyurt'ta yolcular indirildikleri minibüse 'Başka minibüs yok' deyip geri bindi

24.12.2020 11:39
Esenyurt'ta yolcular indirildikleri minibüse 'Başka minibüs yok' deyip geri bindi, System.String[]

ESENYURT'ta yapılan denetimler sırasında fazladan 25 yolcu taşıyan bir minibüs durduruldu.

ESENYURT'ta yapılan denetimler sırasında fazladan 25 yolcu taşıyan bir minibüs durduruldu. Ekipler ayaktaki yolcuları uyararak minibüsten indirdi. Yolcular cezanın yazılmasının ardından seferine devam eden minibüse binince yine aynı manzara ortaya çıktı. Yolcular ekiplerin ikinci müdahalesinin ardından başka minibüse geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeye rağmen minibüsler fazladan yolcu almaya devam ediyor. Esenyurt'ta sabah saatlerinde trafik polisi tarafından yapılan denetimlerde ayakta fazladan 25 yolcusu olan bir minibüs durduruldu. Ekipler ayakta bulunan yolculara uyarılarda bulunarak başka bir minibüse geçmelerini söyledi. Aracın sürücüsüne yayınlanan genelgeye aykırı hareket ettiği için cezai işlem uygulandı. İşlemin ardından minibüsün seferine devam etmesi söylendi.

İNDİRİLDİKLERİ MİNİBÜSE TEKRAR BİNDİRLER

Ekipler tarafından minibüsten indirilen yolcular yapılan uyarılara rağmen minibüse tekrar geri bindi. Aynı minibüse binen yolcular, 'neden geri bindiniz?' sorusuna ise "Başka minibüs yok. Size soruyorum başka minibüs var mı?" diyerek cevap verdi. Ekiplerin ikinci uyarılarının ardından ayaktaki yolcular başka bir minibüse geçti. Öte yandan başka bir minibüse de fazladan yolcu aldığı için cezai işlem uygulandı.


- İstanbul
Esenyurt'ta yolcular indirildikleri minibüse 'Başka minibüs yok' deyip geri bindi
Esenyurt'ta yolcular indirildikleri minibüse 'Başka minibüs yok' deyip geri bindi
Esenyurt'ta yolcular indirildikleri minibüse 'Başka minibüs yok' deyip geri bindi
Esenyurt'ta yolcular indirildikleri minibüse 'Başka minibüs yok' deyip geri bindi
Esenyurt'ta yolcular indirildikleri minibüse 'Başka minibüs yok' deyip geri bindi

Esenyurt, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yolcular indirildikleri minibüse 'Başka minibüs yok' deyip geri bindi - Son Dakika


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