Esenyurt'ta yoldaki çalışma sırasında göçük : 1 yaralı (1)
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ESENYURT'ta yolda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi.
İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
- ESENYURT'ta yolda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü;:
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-Olay yeri
-Yaralı işçi
-Detaylar
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