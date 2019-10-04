Esenyurt'ta yoldaki çalışma sırasında göçük : 1 yaralı (1)

İstanbul DHA - ESENYURT'ta yolda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Meteoroloji'den sonra bir yağış uyarısı da İstanbul Valiliği'nden: Bu akşama dikkat!