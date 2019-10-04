Esenyurt'ta yoldaki çalışma sırasında göçük : 1 yaralı (1)
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ESENYURT'ta yolda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:21 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - ESENYURT'ta yolda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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