Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yoldaki çalışma sırasında göçük : 1 yaralı (4) (işçiyi kurtarma çalışmaları)
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Esenyurt'ta yoldaki çalışma sırasında göçük : 1 yaralı (4) (işçiyi kurtarma çalışmaları)

2 saat önce

ESENYURT'ta yolda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi.

Esenyurt'ta yoldaki çalışma sırasında göçük : 1 yaralı (4) (işçiyi kurtarma çalışmaları), System.String[]

ESENYURT'ta yolda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:48 Kaynak: DHA
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