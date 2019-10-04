Esenyurt'ta yoldaki çalışma sırasında göçük 1 yaralı
2 saat önce
ESENYURT'TA YOLDAKİ ÇALIŞMA SIRASINDA GÖÇÜK 1 YARALI (4) (İşçiyi kurtarma çalışmaları)
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:54 Kaynak: DHA
ESENYURT'TA YOLDAKİ ÇALIŞMA SIRASINDA GÖÇÜK 1 YARALI (4) (İşçiyi kurtarma çalışmaları)
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