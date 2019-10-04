Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yoldaki çalışma sırasında göçük : 1 yaralı
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Esenyurt'ta yoldaki çalışma sırasında göçük : 1 yaralı

1 saat önce

ESENYURT'ta yolda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi.

Esenyurt'ta yoldaki çalışma sırasında göçük : 1 yaralı, System.String[]
ESENYURT'ta yolda yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay Bağlarçeşme Mahallesi 1211 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İSKİ tarafından yapılan altyapı çalışması sırasında yumuşak toprağın kayması sonucu işçi Emrah Aksu (36) toprak altında kaldı. Boynuna kadar toprağa gömülen Aksu'nun yardımına bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri toprak altında kalan Emrah Aksu'yu kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından toprak altında kalan işçi kurtarıldı. Kurtarılan işçi ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Toprak altında kalan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BOYNUNA KADAR TOPRAĞA GÖMÜLÜYDÜ"
Olayı gören mahalle sakini, "Arkadaşlar burayı kazıyordu. Biz de burada oturuyorduk arkadaşlarla. Bir ses geldi. Buraya geldiğimizde arkadaş boynuna kadar toprağa gömülüydü. Biz kendimiz müdahale ettik. Arkadaş tam kürekle çalışırken bir ses geldi. Allah korudu" diye konuştu.


Emrah, İşçi, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:05 Kaynak: DHA
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