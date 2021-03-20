Esenyurt'ta yükü arkaya kayan kamyon şaha kalktı - Son Dakika

Esenyurt'ta yükü arkaya kayan kamyon şaha kalktı

20.03.2021 08:38
Esenyurt'ta yükü arkaya kayan kamyon şaha kalktı, System.String[]

ESENYURT'ta yokuş yukarı çıkan kamyonun yükü arka tarafa kayınca tekerlerinin üzerinde havaya kalktı.

ESENYURT'ta yokuş yukarı çıkan kamyonun yükü arka tarafa kayınca tekerlerinin üzerinde havaya kalktı.

Olay dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yükünü sabitlemeyen kamyon sürücüsü 34 BJR 56 plakalı kamyonuyla yokuş yukarı çıktığı sırada yükü kaydı.  Kasanın ön bölümünde bulunan yük en arkaya kayınca kamyon arka tekerleri üzerinde havaya kalktı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan indi. Kamyonun bulunduğu noktaya vinç çağrıldı. Yük indirilerek, kamyon normal haline getirildi.  Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntülerken, bir vatandaş "Hatalı mal yüklemenin sonu bu." diyerek duruma tepki gösterdi.


- İstanbul
Esenyurt'ta yükü arkaya kayan kamyon şaha kalktı
Esenyurt'ta yükü arkaya kayan kamyon şaha kalktı
Esenyurt'ta yükü arkaya kayan kamyon şaha kalktı

İstiklal Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yükü arkaya kayan kamyon şaha kalktı - Son Dakika


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