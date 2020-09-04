Esenyurt'ta zabıta ekiplerinin korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs genelgesi kapsamında, ilçede faaliyet gösteren işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında başlattığı denetimlere destek vererek, ilçede bulunan işletmelerde dördüncü yoğun denetimi gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde başlayan denetimlerde ekipler, işletmeleri tek tek gezerek korona virüs ile ilgili dezenfektan, maske, sosyal mesafe ve korona virüse karşı 14 kural afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması konusunda da denetimler yapan ekipler, işletmelere gerekli uyarılarda da bulundu. - İSTANBUL