Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı - Son Dakika

Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı

6 saat önce

Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı Esenyurtlu 78 yaşındaki vatandaş: "Virüsten korkmuyorum, kaderimizde ne varsa onu yaşarız" Esenyurt Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip korona virüsü nedeniyle yasağa uymayarak dışarı çıkan vatandaşları parkları gezerek tek tek uyardı.

Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı

Esenyurtlu 78 yaşındaki vatandaş: "Virüsten korkmuyorum, kaderimizde ne varsa onu yaşarız"

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip korona virüsü nedeniyle yasağa uymayarak dışarı çıkan vatandaşları parkları gezerek tek tek uyardı. Öte yandan sağlık ekipleri de vatandaşların ateşlerini ölçtü. Bir vatandaş ise, "Virüsten korkmuyorum, kaderimizde ne varsa onu yaşarız" demesi şaşkınlık oluşturdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının daha fazla yayılmaması için alınan önlemler kapsamında dışarıya çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlardan bazılarının uyarıları dikkate almaması üzerine Esenyurt Belediyesi harekete geçerek özel bir tim kurdu.

Gün boyunca ilçede bulunan park ve bahçeleri gezen tim, dışarıda gezen 65 yaş üstü vatandaşları uyararak evlerine gitmesi hususunda uyarılarda bulunuyor. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ve sağlık hizmetleri personelleri ile denetlemelerde bulunan ekipler broşür dağıtarak halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Özel kıyafetler ile gezen sağlık personeli vatandaşların ateşini de ölçerek rastlanabilecek bir vaka hususunda çalışmalar sürdürüyor. Öte yandan birçok vatandaşın güneşli havanın etkisiyle park ve bahçelerde dolaşıp, banklarda oturduğu gözlerden kaçmadı.

"Virüsten korkmuyorum"

78 yaşındaki bir vatandaş ise, "Evde ne yapayım? Şimdi eve gideceğim artık. Virüsten korkmuyorum, kaderimizde ne varsa onu yaşarız. Ölümden geldiyse ne yapalım. Allah ne derse o olur" diye konuşurken 55 yaşında başka bir vatandaş ise, "Para çekmeye çıktım 3 lira param kalmıştı. Ne yapalım hava alıp tekrar eve gidiyorum. Evde elimi sabunla bol bol yıkıyorum" diye konuştu.

Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:06 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti         
15:54
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
13:55
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak         
11:47
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor 1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor         
10:53
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik         
09:46
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu         
02:56
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 00:35:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]