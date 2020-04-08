ESENYURT'TA ZABITA VE POLİSTEN PTT ÖNÜNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA ZABITA VE POLİSTEN PTT ÖNÜNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Son Dakika

ESENYURT'TA ZABITA VE POLİSTEN PTT ÖNÜNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini erken almaya başladı.

ESENYURT'TA ZABITA VE POLİSTEN PTT ÖNÜNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini erken almaya başladı. Bu nedenle Esenyurt'ta zabıta ve polis ekipleri de PTT önünde oluşabilecek yoğunluk için bariyerli tedbir aldı.

Koronavirüs nedeniyle erkene alınan emeklilerin bayram ikramiyeleri ödemeleri başladı. Yaklaşık 12 milyon emekli, Ramazan Bayramı ikramiyelerini 11 Nisan'a kadar alacak. Esenyurt'ta zabıta ve polis ekipleri bu nedenle PTT önünde oluşabilecek yoğunluğa karşı tedbir aldı. İnsan kalabalığının oluşmaması için çalışan ekipler ayrıca PTT çevresini bariyerlerle kapatarak giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Ayrıca zabıta tarafından sık sık sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmasına yönelik anonslar yapıldı.

SSK'lılara ikramiyeleri 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri ise 11 Nisan'da banka hesaplarına yatırılacak. İkramiyeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre verilecek.

Görüntü dökümü

----------------------

-Zabıtanın anons etmesi

- Polis aracı ve bariyerlerden görüntü

-PTT önündeki polis ve vatandaş görüntüsü

-PTT'ye giren ve çıkanlar


- İstanbul
Koronavirüs, Esenyurt, Zabıta, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:28 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Dünyada ilk KKKA aşısını bulmuştu: Covid-19'u da izole etmeyi başardı İngiliz model koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi         
17:06
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak         
17:01
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:54
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti         
16:45
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi         
16:36
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi         
16:36
Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
16:30
PKK'nın sözde sorumlularından PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü         
16:27
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu         
16:25
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü         
16:20
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü         
16:12
Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti         
16:05
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi         
16:04
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi         
16:03
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı         
15:50
Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum         
15:50
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir         
15:49
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı         
15:39
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek         
15:32
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim         
15:27
Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi koronavirüsü yendi Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi koronavirüsü yendi         
15:17
Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı         
14:59
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir         
14:58
Dünya hapis hayatı yaşarken koronavirüsün kaynağı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı Dünya hapis hayatı yaşarken koronavirüsün kaynağı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı         
14:50
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı         
14:43
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın         
14:42
Tüm dünya Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 18:05:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENYURT'TA ZABITA VE POLİSTEN PTT ÖNÜNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]