Son Dakika Haberleri: ESENYURT'TA ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZI TACİZDEN LİSE ÖĞRENCİLERİ KURTARDI
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZI TACİZDEN LİSE ÖĞRENCİLERİ KURTARDI - Son Dakika

ESENYURT'TA ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZI TACİZDEN LİSE ÖĞRENCİLERİ KURTARDI

6 saat önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta parkta zihinsel engelli kadını H.A. adlı genç kızı taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki G.T. lise öğrencileri tarafından darp edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

ESENYURT'TA ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZI TACİZDEN LİSE ÖĞRENCİLERİ KURTARDI, System.String[]

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta parkta zihinsel engelli kadını H.A. adlı genç kızı taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki G.T. lise öğrencileri tarafından darp edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Olay,  Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki H.A. adlı zihinsel engelli genç kız bankta oturduğu sırada, yanına gelen 52 yaşındaki G.T. tarafından taciz edildi. Genç kızın elle taciz edildiğini gören lise öğrencileri, G.T.'yi darp etmeye başladı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, G.T.'yi lise öğrencilerinin elinden aldı. Hastaneye kaldırılan G.T.'nin başına 8 dikiş atıldığı öğrenildi. G.T. tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı
Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta taciz iddiasına meydan dayağı Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 00:07:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ESENYURT'TA ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZI TACİZDEN LİSE ÖĞRENCİLERİ KURTARDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]