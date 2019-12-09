Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı 2
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı 2 - Son Dakika

Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı 2

6 saat önce

ESENYURT'TA ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZI TACİZDEN LİSE ÖĞRENCİLERİ KURTARDI 2(Tamamı)

ESENYURT'TA ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZI TACİZDEN LİSE ÖĞRENCİLERİ KURTARDI 2(Tamamı)

Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı 2

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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:57 Kaynak: DHA
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Esenyurt'ta zihinsel engelli kızı tacizden liseliler kurtardı
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