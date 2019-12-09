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Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı 2
6 saat önce
ESENYURT'TA ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZI TACİZDEN LİSE ÖĞRENCİLERİ KURTARDI 2(Tamamı)
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:57 Kaynak: DHA
ESENYURT'TA ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZI TACİZDEN LİSE ÖĞRENCİLERİ KURTARDI 2(Tamamı)
Esenyurt'ta zihinsel engelli kızı tacizden liseliler kurtardı Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı Esenyurt'ta taciz iddiasına meydan dayağı Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız