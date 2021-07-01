TEM Bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde akşam saatlerinde üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü otomobilinden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleden sonra ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafikte yoğunluk oluştu.

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