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Esenyurt'ta zincirleme kazaya neden olan sürücü "Kaskom yok" diyerek kaçtı - Son Dakika

Esenyurt'ta zincirleme kazaya neden olan sürücü "Kaskom yok" diyerek kaçtı

09.07.2021 09:24
Esenyurt'ta zincirleme kazaya neden olan sürücü

ESENYURT'ta, kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, zincirleme kazaya neden oldu.

ESENYURT'ta, kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil,  zincirleme kazaya neden oldu. Kaza sonrası aracının kaskosunun olmadığını söyleyen sürücü, kayıplara karışırken, kaza anı kameraya yansıdı. Kaza, önceki gün öğle saatlerinde Esenyurt'un Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sıra halindeki 3 otomobil ile 1 hafif ticari araç birbirine girdi. Kaza sonrası araç sahipleri olay yerine polis ekiplerini çağırırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından çevredekilerle konuşan kadın sürücü, "Otomobilin kaskosu yok" diyerek iddiaya göre olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle araç sahiplerinin ise şikayetçi olduğu öğrenildi.


Esenyurt'ta zincirleme kazaya neden olan sürücü Kaskom yok diyerek kaçtı
Esenyurt'ta zincirleme kazaya neden olan sürücü Kaskom yok diyerek kaçtı
Esenyurt'ta zincirleme kazaya neden olan sürücü Kaskom yok diyerek kaçtı

Otomobil, Esenyurt, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta zincirleme kazaya neden olan sürücü 'Kaskom yok' diyerek kaçtı - Son Dakika


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