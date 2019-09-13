Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

Esenyurt-Haramidere TEM bağlantı yolunda, 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlarda hasarın oluştuğu kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Esenyurt-Haramidere TEM Bağlantı yolunda Ankara yönünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan bir otomobilin, ani durması nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Araçlarda hasar oluşurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin araçları olay yerinden kaldırmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Trafikten görüntü

-Kazaya karışan bir sürücü ile röp.