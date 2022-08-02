AVM asansöründe sıra kavgası kamerada - Son Dakika
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AVM asansöründe sıra kavgası kamerada

02.08.2022 09:31
AVM asansöründe sıra kavgası kamerada

Esenyurt'taki alışveriş merkezinde asansör sırası için çocuklu aile ile tartışan bir grup genç, ortalığı birbirine kattı.

Esenyurt'taki alışveriş merkezinde asansör sırası için çocuklu aile ile tartışan bir grup genç, ortalığı birbirine kattı. Öfkeli gençler ile babayı çevredeki vatandaşlar zorlukla ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Turgut Özal Mahallesi E-5 Haramidere Yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. İddiaya göre AVM'nin asansörünü kullanmak isteyen bir grup genç, çocuklu ailenin yerine binmeye çalıştı. Bunun üzerine ailenin babası gençlere, çocuklarıyla binmesi gerektiğini, bu sebeple asansörden inmelerini söyledi. Asansördeki grup bu isteği kabul etmeyerek adama hakaret edince sinirler gerildi. Yaşanan tartışmada iki taraf, alışveriş merkezinin ortasında bir anda kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşlar ve AVM güvenliği, tarafları güçlükle ayırırken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

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Sinir krizi geçirdi ortalığı birbirine kattı Sinir krizi geçirdi ortalığı birbirine kattı Sinir krizi geçirdi ortalığı birbirine kattı Sinir krizi geçirdi ortalığı birbirine kattı
Kaynak: İHA

alışveriş, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AVM asansöründe sıra kavgası kamerada - Son Dakika

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