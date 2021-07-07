Son dakika haber: Esenyurt'taki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Esenyurt'ta İbrahim A'nın, çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetmesine ilişkin olay yerinden kaçan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi'nde İbrahim A., (30) ile Yakup A. ve yanındaki Ahmet Ç. ve Savaş A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan İbrahim A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavgaya karıştıkları belirtilen Ahmet Ç. ve Savaş A.'yı gözaltına aldı.

Polis, cinayetin şüphelisi olduğu iddia edilen ve olayın ardından kaçan Yakup A'yı da bir süre sonra yakaladı.

Gözaltında bulunan 3 şüphelinin Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.