Esenyurt'taki bir halı mağazasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Esenyurt'taki bir halı mağazasında çıkan ve yanındaki beyaz eşya dükkanına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balıkyolu Mahallesi Balıkyolu Caddesi'ndeki bir halı mağazasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Halı mağazasının yanındaki beyaz eşya satışı yapılan iş yerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki iş yerinde de hasar oluştu.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.