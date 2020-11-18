ESENYURT'ta arkadaşıları Mehmet Akif Kukuk'u (26) öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında ayrı ayrı müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Kukuk'un sanıkları "Helalleşmek" için yanına çağırdığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Kukuk ile sanıklar Mehmet Çetin, Mevlüt Özmen ve Cihat Kızıldeniz arasında önceye dayalı anlaşmazlık olduğu belirtildi. Kukuk'un 19 Haziran 2020'de sanıkları "Helalleşmek" için çağırdığı anlatılan iddianamede, sanıkların olay yeri olan Esenyurt'a gittiği kaydedildi. İddianamede Kukuk'un sanıkların geldiğini öğrenmesi üzerine doğrudan yanlarına gitmediği, olay yerine yakınında akrabası Özkan Kukuk'un evine giderek " Zeytinburnu'ndan beni dövmeye geldiler bıçak lazım, bana bıçak ver" dediği, onun kendisine bıçak vermemesi üzerine sanıkların yanına gittiği ifade edildi. Olay yerine gelen sanık Mehmet Çetin'in döner bıçağı olarak değerlendirilen fakat soruşturma aşamasında ele geçirilemeyen bıçak ve diğer sanık Cihat Kızıldeniz'le birlikte Mehmet Akif Kukuk'u beklediği belirtildi.

DÖNER BIÇAĞIYLA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Mehmet Akif Kukuk'un evinin önünden ayrılmasından sonra Özkan Kukuk'un da evin mutfak kısmından bir bıçak alarak onun arkasından gittiği, olay yerine vardığında üç sanığın maktulü aralarına alarak vurduklarını gördüğü anlatıldı. Özkan Kukuk'un maktülü kurtarmak üzere hamle yaptığında sanık Cihat Kızıldeniz'in döner bıçağıyla kafasına vurmak üzere bıçağı salladığı kaydedildi. Sanıklar Mehmet Çetin ile Mevlüt Özmen'in, Mehmet Akif Kukuk'a tekme ve yumrukla vurdukları aktarılan iddianamede onu bıçakla çok sayıda kesici ve delici alet yarası olacak şekilde yaraladıkları anlatıldı. Kukuk'un yere düştükten sonra sanıkların olay yerinden geldikleri araca binerek kaçtıkları iddianamede belirtildi.

AYRI AYRI MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamade tutuklu sanık Cihat Kızıldeniz'in "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken müşteki Özkan Kukuk'a karşı işlediği "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Sanık Mehmet Çetin ve Mevlüt Özmen hakkında da "Kasten öldürme" suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

- İstanbul