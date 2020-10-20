Esenyurt'taki cinayetin 2 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Esenyurt'taki cinayetin 2 şüphelisi tutuklandı

20.10.2020 12:41

Esenyurt'ta, bir kişinin yüksekten düşerek hayatını kaybetmesine sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

Esenyurt'ta, bir kişinin yüksekten düşerek hayatını kaybetmesine sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, Cumhuriyet Mahallesindeki bir rezidansın 10. katından bir kişinin düştüğü ihbarını aldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Türkmenistan uyruklu K.M'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, olay yerindeki çalışmalarını sürdürürken, binadan çıkan iki kadının telaşlı hareketlerinden şüphelendi.

Türkmenistan uyruklu oldukları belirlenen D.A. ve S.R'nin üzerinde, plastik kelepçe, makas ve biber gazı bulundu. K.M'nin düştüğü daireyi kiraladıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

D.A'nın emniyetteki ifadesinde, K.M. ile Türkmenistan'dayken ilişkisinin olduğunu, bir süre sonra aralarının bozulduğunu ve onu görüşmek için günübirlik kiraladığı daireye çağırdığını, çıkan kavga sırasında cama yaklaşıp yardım istemek için bağıran K.M'yi iterek aşağı düşürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

D.A. ve S.R, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Esenyurt'taki cinayetin 2 şüphelisi tutuklandı
Esenyurt'taki cinayetin 2 şüphelisi tutuklandı
Esenyurt'taki cinayetin 2 şüphelisi tutuklandı
Esenyurt'taki cinayetin 2 şüphelisi tutuklandı

Türkmenistan, Esenyurt, Polis, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'taki cinayetin 2 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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