ESENYURT'TAKİ CİNAYETİN ZANLISI İLE EŞİ VE BALDIZI TUTUKLANDI - Son Dakika

Esenyurt 'ta 3 ay önce kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Esenyurt'ta 3 ay önce kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'yi (64) ve kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari'yi (71) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B. bugün karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğünü, cesetlerini parçalayıp buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğunu itiraf eden Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- İstanbul