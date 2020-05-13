Esenyurt'taki cinayetle ilgili gözaltı sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

Esenyurt'taki cinayetle ilgili gözaltı sayısı 3'e çıktı

Esenyurt'ta İran uyruklu zanlının 3 ay önce kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamasıyla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Esenyurt'ta İran uyruklu zanlının 3 ay önce kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamasıyla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 3'e çıktı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüpheli Muhammed K, cinayetten 3 ay sonra İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğundaki yetkililere kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğünü, cesetlerini parçalayıp buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğunu söyledi. Zanlı, konsolosluk görevlilerince Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Muhammed K'yi görevlilerden teslim alan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyle olayın gerçekleştiği Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak'taki adrese gitti. Dairenin kilitli odasındaki buzdolabı ve derin dondurucuyu kontrol eden ekipler, parçalanmış ceset parçaları buldu. Parçalanmış haldeki cesetlerin, şüphelinin kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari (71) ile kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'ye (64) ait olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından cesetler, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ekipler, Muhammed K'nin eşi Shırın Galeh B. ile baldızı Shahrazad Galeh B'yi de gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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