Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 7 Temmuz'da Sultaniye Mahallesi'nde, İbrahim Ayaz ile Yakup A, Ahmet Ç. ve Savaş A. arasında uyuşturucu madde yüzünden tartışma çıktı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Esenyurt'taki cinayetle ilgili gözaltında bulunan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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