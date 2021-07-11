Esenyurt'taki bıçaklı kavgada İbrahim Ayaz'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 7 Temmuz'da Sultaniye Mahallesi'nde, İbrahim Ayaz ile Yakup A, Ahmet Ç. ve Savaş A. arasında uyuşturucu madde yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma sonucunda 30 yaşındaki Ayaz'ın bıçakla ağır yaralanarak, hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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