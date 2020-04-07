ESENYURT'TAKİ DAİRE PATLAMANIN ARDINDAN BU HALE GELDİ - Son Dakika

Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasına ait fotoğraflar ortaya çıktı. İstanbul İtfaiyesi tarafından paylaşılan fotoğrafta patlamanın meydana geldiği dairenin savaş alanına döndüğü görüldü.

Esenyurt, Piri Reis Mahallesi'nde bulunan on katlı binanın 2'inci katında doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana gelmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Patlama nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken çevredeki iş yerlerinde de hasar meydana gelmişti. Patlamanın yaşandığı daireye ilişkin fotoğraflar İstanbul İtfaiyesi tarafından paylaşıldı. Fotoğrafta patlamanın etkisi görülürken dairenin savaş alanına döndüğü görüldü. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada patlamanın doğalgaz tesisatından kaynaklandığı belirtilirken incelemelerin sürdüğü öğrenildi.